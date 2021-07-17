أكثر من 1700 طن إجمالي تقديرات إنتاج ثمار التين بالسويداء

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار التين للموسم الحالي بنحو 1707 أطنان منها 1637 طناً للزراعات البعلية والباقية للمروية.



وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أن الإنتاج المقدر أقل نسبياً من الموسم الماضي وقد يتأثر الإنتاج بارتفاع درجات الحرارة في حال استمراريته خلال الأيام القادمة.



وأشار إلى الجدوى الاقتصادية من زراعة التين خاصة عند استثمار ثماره بالشكل الصحيح في عملية التصنيع للمربيات أو تجفيفها حيث يلاقي رواجاً بين الأهالي لفوائده الصحية.



ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالتين في المحافظة 3190 دونماً وعدد الأشجار الكلي المزروعة فيها 101 ألف شجرة يشكل المثمر منها 92 ألف شجرة تتركز في المنطقة الغربية للمحافظة ومنطقتي قنوات وظهر الجبل