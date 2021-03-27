أفضل المكملات الغذائية لمعالجة فقر الدم

يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في معالجة أوجه القصور الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم، عندما تتشوه خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى نقل كمية أقل من الأكسجين في الجسم.



ويتم إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام، بكميات هائلة كل يوم. وتضمن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، مثل الحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك، صحة نخاع العظام.



وسيؤدي القليل جدا من هذه العناصر الغذائية إلى نوع من فقر الدم، والتي تشترك جميعها في أعراض عامة.

ووفقا لـ Nursing Times، هناك سبع علامات تحذيرية لفقر الدم يجب أن تكون على دراية بها:



• الإعياء.

• ضيق التنفس.

• الضعف.

• عدم انتظام ضربات القلب (الخفقان).

• صداع الرأس.

• رنين في أذنيك (طنين الأذن).

• فقدان الشهية.



وعندما يكون هناك نقص في فيتامين B12، فهناك أعراض محددة يجب مراقبتها. وهي:



• مسحة صفراء على الجلد (اليرقان).

• التهاب اللسان واحمراره.

• تقرحات داخل فمك.

• تغيّر حاسة اللمس.

• انخفاض القدرة على الشعور بالألم.

• تغيّر طريقة مشيك.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

• الاكتئاب.

وبالنسبة لنقص حمض الفوليك، فبالإضافة إلى الأعراض العامة لفقر الدم، يمكن أن يؤدي النقص إلى:

• فقدان الإحساس.

• عدم القدرة على التحكم في عضلاتك.

• اكتئاب.

ما الذي يسبب هذه النواقص؟



ينتج نقص فيتامين B12 أساسا عن حالة تسمى فقر الدم الخبيث.

وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم خلايا المعدة المسؤولة عن إنتاج العامل الداخلي – وهو بروتين يرتبط بـ B12.



وعادة، يرتبط العامل الداخلي بفيتامين B12، بحيث يمكن إعادة امتصاص المغذيات في الجسم.



وعندما يكون الشخص مصابا بفقر الدم الخبيث، فإن هذا لا يحدث، ما يتسبب في النقص على المدى الطويل.



وعادة ما يخزن الجسم ما يكفي من فيتامين B12 ليدوم حتى أربع سنوات، لكن فقر الدم الخبيث يبدأ لدى معظم الأشخاص فوق سن الستين.



ويمكن أن تكون الأسباب الأخرى لنقص فيتامين B12 ناجمة عن اتباع نظام غذائي نباتي أو نظام غذائي غير صحي أو مرض كرون.



وقالت The Nursing Times إن الفيتامين القابل للذوبان في الماء ضروري في نظام غذائي يومي.

ويمكن أن يؤدي التبول المفرط إلى نقص حمض الفوليك، والذي قد يكون بسبب قصور القلب الاحتقاني.

وقد يكون الجسم أكثر طلبا لحمض الفوليك لأي من هذه الأسباب المحتملة:

• الحمل.

• مرض السرطان.

• فقر الدم المنجلي.

• التهاب في الجسم.

ولحسن الحظ، يمكن تصحيح كل هذه النواقص عن طريق تناول المكملات الغذائية.

• تناول مكملات الحديد.

• تناول مكملات فيتامين B12.

• تناول مكملات حمض الفوليك.

وقد ينصحك طبيبك بأخذ مكملات لمدة محددة إذا تم تحديد النقص.

ومن المحتمل أن يكون لديك اختبار دم متكرر في وقت لاحق للتحقق مما إذا كان النقص قد عولج.

المصدر: إكسبريس