أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في الجزائر

شهدت عدة أحياء من ولاية ورقلة بالجزائر مساء الأحد أعمال شغب بعد أن قضت محكمة بحبس ناشط في الحراك سبع سنوات لإدانته بـ"التحريض على الإرهاب" حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وأقدم المتظاهرون على إغلاق طرق عدة وإحراق إطارات، بعد قرار محكمة الجنايات المحلية حبس عامر قراش سبع سنوات.



وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شباناً يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق للغاز المسيل للدموع.



يذكر أن قراش أوقف وهو ناشط وشاعر يبلغ 31 عاماً في منزله في الأول من تموز 2020، وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين فإن قراش أحد أبرز الكوادر التنظيمية للحركة الاحتجاجية في ولاية ورقلة