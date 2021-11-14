أسير فلسطيني يواجه خطر «الموت المفاجئ»!

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ أسيراً مضرباً عن الطعام لليوم 122 على التوالي في السجون الإسرائيلية، يقترب من «الموت المفاجئ».



وأوضح النادي، في بيان، أنّ «الأسير كايد الفسوس، المضرب عن الطعام رفضاَ لاعتقاله الإداري، يواجه خطر الموت في أي لحظة بحسب الأطباء المشرفين على حالته».



ولفت النادي إلى أنّ الأطباء أكدوا أنّ علامات ظهرت على الفسوس تشير إلى وجود تجلطات في الدم.



ويواصل 5 أسرى في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاَ عن الطعام، وهم إلى جانب الفسفوس، علاء الأعرج (98 يوماً)، هشام اسماعيل أبو هواش (89 يوماً)، عياد الهريمي (52 يوماً) ​​​​​​​ولؤي الأشقر (34 يوماً).



والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويجدّد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.



وتعتقل إسرائيل إدارياً نحو 500 فلسطيني، من بين 4650 أسيراً في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.