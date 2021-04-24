أردوغان يطالب بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي للمسلحين الأكراد في سوريا

طالب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، نظيره الأمريكي "جو بايدن"، بإنهاء الدعم الأمريكي للمجموعات الكردية في سوريا، ولمنظمة "غولن".



وحث الرئيس التركي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، الأخير على إنهاء دعمه لحزب العمال الكردستاني في سوريا وتنظيم رجل الدين المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، حسبما صرحت الرئاسة التركية.



وقالت الرئاسة التركية إن الرئيسين اتفقا على دعم الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، وأهمية العمل معاً، لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشار أردوغان إلى أن هناك ضرورة لحل القضايا المتعلقة بوجود منظمة غولن في الولايات المتحدة ودعم الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني في سوريا، لتنمية العلاقات التركية الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اتصل مساء أمس بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، واتفقا على عقد لقاء على هامش قمة الناتو في حزيران المقبل.