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أردوغان: نسعى لتكون تركيا دولة رائدة في صناعة كافة أنواع المحركات

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية عبر تصنيع محركات مروحيات محلية.

وفي تصريح صحفي، قال أردوغان: «نمضي بخطى واثقة نحو هدفنا في أن تصبح تركيا دولة رائدة في صناعة شتى أنواع المحركات بما فيها محركات الطائرات».

وخلال كلمته، رد أردوغان على المعارضة مؤكداً «شراكتنا مع المستثمرين القطريين تشبه تماماً شراكتنا مع الأمريكيين والبريطانيين والألمان والدول الأخرى».

يذكر أن وزير الدفاع التركي، "خلوصي أكار"،  كان قد صرح بأن أذربيجان حررت إقليم قره باغ بمساهمات من أنظمة أسلحة بلاده. مضيفاً: «حررت أذربيجان إقليم قره باغ في 44 يوماً بمساهمات أنظمة أسلحتنا المحلية».

وفي وقت سابق، أشار "أكار"، إلى أن الجيش التركي سيبدأ قريباً العمل المشترك مع القوات الروسية على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ.