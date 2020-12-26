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أدوات أمنية جديدة من 'فيسبوك' لمستخدميها في2021

وأوضحت الشركة الأمريكية، في بيان نشره موقع “تايمز نيوز ناو”، أن فيسبوك ستبدأ في السماح للمستخدمين بإعداد مفاتيح الأمان المادية كطريقة لتأكيد هويتهم قبل تسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.

وأشارت فيسبوك إلى أن تلك الأدوات ستكون متاحة لجميع المستخدمين بعد انتهاء اختبارها على عدد محدود بداية من العام المقبل.

وستتيح أدوات “فيسبوك” أيضا إمكانية ربط مفتاح أمان بالأجهزة الأخرى مثل جهاز كمبيوتر سطح المكتب مثلا قبل تسجيل الدخول، والعكس أيضا.

كما ستمكن أيضا الشركة من شراء مفاتيح خاصة بالأجهزة من خلال تجار التجزئة، بحيث تسمح لهم بفتح حساباتهم في حالة رغب المستخدم في المزيد من أمان حسابات فيسبوك الخاصة به.

وأطلقت فيسبوك على تلك الأدوات اسم “فيسبوك بروتيكت” لمزيد من الأمان الخاص بالحسابات، وعدم السماح لأي متطفلين أو هاكرز باختراق حسابات المستخدمين مستقبلا.