أخطاء شائعة.. يفعلها الرجال عند الحلاقة

حلاقة الذقن واللحية جزء أساسي من حياة الرجل، ورغم ذلك تتسبب في كثير من الأحيان ببعض المشاكل الجلدية في منطقة الوجه، ما يجعل الحلاقة أمراً صعباً وغير مستحب من قبل غالبية الرجال.



عدم تنعيم شعر الوجه أولاً



الخطأ الأكثر شيوعاً الذي يرتكبه الرجال عند الحلاقة، هو استخدام ماكينة الحلاقة قبل أن يصبح جذع الشعرة ناعماً ومرتاحاً بشكل صحيح، ففي حالة إزالة الشعر وهو متيبس، تقوم الشفرة بسحب البصيلات بقوة شديدة من الجذور، ما قد يتسبب في ظهور بقع غير متساوية ونزيف خفيف في الوجه.



والحل الأفضل هو استخدام الماء الدافئ للتحضير للحلاقة بدلاً من الماء البارد مع غسول الحلاقة، لفتح المسام وتسهيل عملية إزالة الشعر، أو يمكنك وضع منشفة ساخنة على الذقن لمدة ربع ساعة.



الحلاقة عكس اتجاه الشعر



يعد هذا الخطأ هو الأكثر شيوعاً بين الرجال، إذ يقومون بحلق الشعر عكس اتجاه نمو الشعر، ولكن من المفترض القيام دائماً بالحلاقة في نفس اتجاه نمو الشعر، لتجنب التسبب في حروق الحلاقة أو التهيج أو نمو الشعر تحت الجلد.كما ستشعر بآلام أقل عند القيام بحلق شعرك في اتجاه النمو.



تسريع حلاقتك



عصر التطور والتكنولوجيا جعل منا نسخاً سريعة في كل شيء، لهذا ربما تستيقظ من النوم وأنت على عجالة من أمرك، وتقوم بحلاقة ذهنك في دقيقة واحدة، ما يعرضك للكثير من المشاكل، كالتهاب الجلد، وظهور الحبوب، لأن الحلاقة تحتاج لبعض الهدوء حتى لا تؤذي بشرتك، وقد تحتاج إلى حوالي 6 دقائق على الأقل لحلاقة ذقنك.



الإفراط في استخدام الشفرة الخاصة بك



هناك بعض الرجال يقومون باستخدام شفرات الحلاقة لوقت طويل جداً دون تغييرها، ولكن شفرة الحلاقة الخاصة بك ليست مخصصة لاعتمادها على المدى الطويل، إذ يجب على معظم الناس استبدال شفراتهم ما بين 3 إلى 5 مرات حلاقة.



فمع الوقت ستصبح الشفرة باهتة بشكل أسرع أو أبطأ اعتماداً على مدى كثافة وخشونة شعرك، ولإطالة العمر الافتراضي للشفرة، من المهم غسل وجهك أولاً بالماء الدافئ واستخدام منتجات ما قبل الحلاقة المناسبة لتنعيم اللحية، حتى تعمل الشفرة بشكل أفضل دون كثير من المجهود.