أبرز الأحداث والأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ بداية العام 2021.

يستعد الاقتصاد العالمي لتحقيق أقوى انتعا بعد الركود منذ 80 عامًا في عام 2021، إذا أن لاقتصاد العالمي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو قوي ولكن غير متوازن حيث لا يزال كوفيد -19 بعد عام ونصف يتصدر المشهد،



ولكن من المتوقع أن يكون الانتعاش غير متساو عبر البلدان، حيث تبدو الاقتصادات الرئيسية من المقرر أن تسجل نموًا قويًا حتى مع تأخر العديد من الاقتصادات النامية.



من المتوقع أن يتسارع النمو العالمي إلى 5.6٪ هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.



وبينما تم تعديل النمو في كل منطقة من مناطق العالم تقريبًا صعودًا لعام 2021، لا يزال الكثيرون يتصارعون مع COVID-19 وما يحتمل أن يكون ظلها الطويل.



على الرغم من التحسن هذا العام، من المتوقع أن يكون مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021 أقل بنسبة 3.2٪ من التوقعات السابقة للوباء، ومن المتوقع أن يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أقل من قمم ما قبل COVID-19 لفترة ممتدة.



مع استمرار انتشار الوباء، فإنه سيشكل مسار النشاط الاقتصادي العالمي.



من المتوقع أن تساهم كل من الولايات المتحدة والصين بنحو ربع النمو العالمي في عام 2021.



وقد تعزز الاقتصاد الأمريكي من خلال الدعم المالي الهائل، من المتوقع أن ينتشر التطعيم على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2021، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 6.8٪ هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1984.



يتحول تركيز الدولة إلى الحد من مخاطر الاستقرار المالي.



الموروثات الدائمة



ومن المتوقع أن يتسارع النمو بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى 6٪ هذا العام، مدعوماً بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.



ومع ذلك، فإن تعافي العديد من البلدان مقيد بعودة ظهور COVID-19 والتطعيم غير المتكافئ والانسحاب الجزئي لتدابير الدعم الاقتصادي الحكومية.



باستثناء الصين، من المتوقع أن يتكشف النمو بوتيرة أكثر تواضعا 4.4٪.



على المدى الطويل، من المرجح أن تتأثر توقعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بسبب الموروثات الدائمة للوباء - تآكل المهارات من العمل الضائع والتعليم؛ انخفاض حاد في الاستثمار.



أعباء ديون أعلى؛ وأوجه ضعف مالية أكبر.



ومن المتوقع أن يتراجع النمو بين هذه المجموعة من الاقتصادات إلى 4.7٪ في عام 2022 حيث تسحب الحكومات دعم السياسات تدريجيًا. من بين الاقتصادات منخفضة الدخل، حيث تأخر التطعيم، تم تعديل النمو إلى 2.9٪.



وبغض النظر عن الانكماش العام الماضي، سيكون هذا أبطأ وتيرة توسع في عقدين.



من المتوقع أن يكون مستوى إنتاج المجموعة في عام 2022 أقل بنسبة 4.9٪ من توقعات ما قبل الجائحة. كانت الاقتصادات المنخفضة الدخل الهشة والمتأثرة بالصراعات الأشد تضرراً من الوباء، وتراجعت مكاسب الدخل الفردي لمدة عقد على الأقل.



على الصعيد الإقليمي



من المتوقع أن يكون الانتعاش أقوى في شرق آسيا والمحيط الهادئ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة انتعاش الصين. في جنوب آسيا، تعرقل التعافي بسبب تفشي الفيروس المتجدد الخطير في الهند ونيبال.



من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نموًا سطحيًا للغاية لتعويض الانكماش في عام 2020.



ومن المتوقع أن يظل انتعاش أفريقيا جنوب الصحراء، في حين ساعدته تداعيات الانتعاش العالمي، هشًا نظرًا للوتيرة البطيئة التطعيم وتأخير الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية وقطاع الصناعات الاستخراجية.



توقعات غير مؤكدة



تفترض توقعات يونيو أن الاقتصادات المتقدمة ستحقق تطعيمًا واسع النطاق لسكانها واحتواء الوباء بشكل فعال بحلول نهاية العام.



من المتوقع أن تقلل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بشكل كبير من الحالات الجديدة. ومع ذلك، فإن التوقعات تخضع لقدر كبير من عدم اليقين.



جائحة أكثر استمرارًا، وموجة من إفلاس الشركات، والضغوط المالية، أو حتى الاضطرابات الاجتماعية يمكن أن تعرقل الانتعاش.



في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي النجاح السريع في القضاء على كوفيد -19 والتداعيات الأكبر من نمو الاقتصاد المتقدم إلى نمو عالمي أكثر قوة.



ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الوباء قد تسبب في انتكاسات خطيرة لمكاسب التنمية. على الرغم من أنه من المتوقع أن يبلغ نمو دخل الفرد 4.9٪ بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية هذا العام، فمن المتوقع أن يظل ثابتًا بشكل أساسي في البلدان منخفضة الدخل.



لن يتم تعويض الدخل الفردي المفقود في عام 2020 بالكامل بحلول عام 2022 في حوالي ثلثي اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بما في ذلك ثلاثة أرباع البلدان المنخفضة الدخل الهشة والمتأثرة بالصراعات.



بحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن يكون حوالي 100 مليون شخص قد سقطوا مرة أخرى في براثن الفقر المدقع.



كانت هذه الآثار السلبية أشد تأثراً بها من قبل الفئات الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال والعمال غير المهرة وغير الرسميين.



من المتوقع أن يستمر التضخم العالمي، الذي زاد مع الانتعاش الاقتصادي، في الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام؛ ومع ذلك، من المتوقع أن تظل ضمن النطاق المستهدف لمعظم البلدان.



في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية التي يرتفع فيها التضخم فوق الهدف، قد لا يضمن هذا الاتجاه استجابة سياسية نقدية شريطة أن تكون مؤقتة وتظل توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد.



تسلق تكاليف الغذاء



قد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتسارع التضخم الكلي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي المتزايدة في البلدان منخفضة الدخل.



إذ يجب على صانعي السياسات التأكد من أن معدلات التضخم المرتفعة لا تؤدي إلى فك توقعات التضخم ومقاومة استخدام الإعانات أو ضوابط الأسعار لتقليل عبء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأن هذه المخاطر تزيد من الديون المرتفعة وتخلق مزيدًا من الضغط التصاعدي على الأسعار الزراعية العالمية. يوفر الانتعاش في التجارة العالمية بعد الركود العام الماضي فرصة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لتعزيز النمو الاقتصادي.



إن تكاليف التجارة في المتوسط أعلى بمقدار النصف بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية من الاقتصادات المتقدمة ويمكن أن يؤدي خفضها إلى تعزيز التجارة وتحفيز الاستثمار والنمو.



مع اقتراب التخفيف من الوباء بشكل محير في العديد من الأماكن ولكن بعيدًا عن متناول الآخرين، ستكون إجراءات السياسة حاسمة.



سيكون تأمين التوزيع العادل للقاحات ضروريًا لإنهاء الوباء. إن تخفيف عبء الديون بعيد المدى سيكون مهما للعديد من البلدان منخفضة الدخل.



سيحتاج صانعو السياسات إلى رعاية الانتعاش الاقتصادي من خلال التدابير المالية والنقدية مع مراقبة الاستقرار المالي عن كثب. يجب أن تأخذ السياسات نظرة طويلة، وتنشيط رأس المال البشري، وتوسيع الوصول إلى الاتصال الرقمي، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء لتعزيز النمو على طول مسار أخضر ومرن وشامل. سوف يتطلب الأمر تنسيقًا عالميًا لإنهاء الوباء من خلال التطعيم على نطاق واسع والإشراف الدقيق على الاقتصاد الكلي لتجنب الأزمات حتى نصل إلى هناك.

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