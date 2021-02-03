أب يرتكب جريمة بحق ابنته القاصر في السيدة زينب بريف دمشق

وردت معلومات إلى قسم الأمن الجنائي في منطقة السيدة زينب بإقدام شخص يدعى (جمال . ق ) بالتحرش والاعتداء على ابنته القاصر، وتصويرها.



ومن خلال البحث والتحري تم إلقاء القبض على المذكور، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وجهاز (لاب توب) موجود ضمنه مقطع فيديو مصور لقيام المقبوض عليه (جمال . ق) بالتحرش بابنته ومداعبتها، وبالتحقيق معه اعترف بذلك ، كما اعترف بترويجه المواد المخدرة بالاشتراك مع المدعوين (ياسر . ص) و (يامن . غ) و (يونس . ح)، وبدلالته تم إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب البيوغابلين المخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي وترويج المخدرات .



تم عرض الفتاة على الطبابة الشرعية وتبين صحة الادعاء وما جاء باعتراف المقبوض عليه.



مازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .