آلية جديدة لتوزيع الخبز في حماة.. 10 ربطات للشخص كل شهر

تحدثت مصادر محلية في محافظة حماة عن تطبيق آلية جديدة لبيع الخبز التمويني في المحافظة بموجب البطاقة الإلكترونية، اعتباراً من الشهر القادم.



وبحسب المصادر، تتضمن الآلية الجديدة توزيع عشر ربطات كل 4 اسابيع لكل شخص، أي أن الأسرة المؤلفة من أربعة أشخاص تتسلّم 40 ربطة، والمؤلفة من ستة أشخاص تتسلّم 60 ربطة على مدار الشهر.



وستصل رسالة يومية إلى صاحب البطاقة لتحديد موعد تسلّم مخصصاته من مادة الخبز، من المُعتمد المحدد، ويستطيع تعديل النقطة التي يستلم منها الخبز عند الحاجة.



وفي سياق ذلك، قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية الاستهلاك رفعت سليمان إن الآلية تمّ إقرارها بعد اجتماع عقد في حماة، حدد الضوابط الأساسية لعملية التوزيع وفق مشروع أتمتة توزيع الخبز، الذي حدد الحصص المخصصة للمواطن عبر البطاقة.



من جهته قال محافظ حماة، محمد طارق كريشاتي إن الآلية الجديدة تعتمد الربط المكاني مع المعتمد، حيث يختار المواطن المعتمد الأقرب له أو المعتمد الذي يفضله، للحصول على مخصصاته من مادة الخبز، ويتم تحديد مخصصات المعتمدين بناء على عدد البطاقات المسجلة لديهم.

وأوضح أن باب الاكتتاب على التسجيل سيبدأ بتاريخ 28 الشهر الجاري ولغاية 7 الشهر القادم، لاختيار المعتمد الذي يرغب المواطن في التعامل معه للحصول على مخصصات الخبز، وسيوزع الخبز بموجب الآلية الجديدة بدءاً من 12 الشهر القادم.