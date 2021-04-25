«سوني» تعلن عن اكتشافها الجديد

أطلقت شركة سوني مكيف هواء جديد قابل للارتداء، يمكنه تبريد أو تدفئة جسم الإنسان كما يمكن التحكم فيه من خلال تطبيق للهواتف الذكية.



وقال موقع "إنغادجيت" التقني إن "سوني" أطلقت على مكيف الهواء اسم "Reon Pocket 2"، وهو يشبه إلى حد ما النموذج الأصلي "Reon Pocket" الذي أطلقته العام الماضي.



وتحقق الأجزاء الداخلية المصممة حديثاً ضعف مستوى امتصاص الحرارة، مما يؤدي إلى أداء تبريد أكثر قوة بالرغم من صغر حجمه ووزنه الخفيف، ودخل الفولاذ المقاوم للصدأ في صناعة هذا الإصدار، كما حسنت شركة "سوني" مقاومة العرق في الجيل الثاني من المنتج.



وصممت "سوني" ملحقاً لشريط العنق بحيث يمكن استخدام المكيف مع الملابس العادية، إضافة إلى امكانية ارتداءه مع قميص داخلي خاص، وتم طرح "Reon Pocket 2" في "اليابان" بسعر 14،850 ين، أي ما يعادل نحو 138 دولاراً.