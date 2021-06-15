«خلايا جذعية»... لعلاج «قصور القلب»

نجحت تجارب علمية بريطانية في استخدام أسلوب مبتكر لحقن "خلايا جذعية" في عضلة القلب.

بعد تعثر المحاولات السابقة لتجديد خلايا القلب باستخدام "الخلايا الجذعية" نظراً لعدم إمكان تكيفها مع بيئتها الجديدة، تمكن فريق باحثين من جامعة "كوليدج لندن" من التوصل إلى أسلوب يمكن من خلاله الحفاظ على "الخلايا الجذعية" حية لفترة أطول في القلب عن طريق زراعتها أولاً إلى "كرات مصغرة"، وذلك وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.



وأفاد الباحثون بأن حجم الكرات المجهرية يمكن حقنها في عضلة القلب، وهي الطريقة التي تم اختبارها بنجاح على فئران التجارب وتبشر بإمكان التوصل لعلاج لحالات "قصور القلب"، التي لا يتمكن خلالها القلب من ضخ الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم، و يأمل العلماء في اختبار العلاج على البشر في غضون عقد من الزمن.



وقال البروفيسور "متين أفكيران" من مؤسسة "القلب البريطانية": «الدراسة الجديدة هي نظام توصيل واعد يمكن أن يمنح خلايا القلب المشتقة من الخلايا الجذعية أفضل فرصة لعلاج القلوب المريضة، ويمكن أن تتحول الخلايا الجذعية إلى جميع أنواع الخلايا الأخرى ويتم استخدامها في عمليات زرع نخاع العظام وغيرها من العلاجات».



يشار إلى أن حالات "قصور القلب" هي مرض يعاني منه ملايين البشر حول العالم دون علاجات نهائية تنهي المأساة.