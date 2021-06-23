«جمال خاشقجي» يعود إلى الواجهة من جديد

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن «أربعة من فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تلقوا في الولايات المتحدة تدريباً شبه عسكري بموافقة من وزارة الخارجية الأمريكية».



وذكرت الصحيفة، أن «التدريب قدمته شركة "تير 1 جروب" الأمنية ومقرها أركنسو، والتي تملكها شركة الأسهم الخاصة "سيريبروس كابيتال مانجمت"، وأنه كان ذا طبيعة دفاعية وصمم لحماية الزعماء السعوديين».



وكان خاشقجي، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قبل أن يقتل داخل القنصلية السعودية بإسطنبول تشرين الأول عام 2018.



وفي وقت سابق، رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، الذي كشف موافقة ولي العهد السعودي على عملية اعتقاله أو قتله.



وزارة الخارجية السعودية لم تلتزم الصمت، ورفضت التقرير الأمريكي، معتبرة أنه «تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها»، مؤكدة «استنكار الرياض لجريمة اغتيال جمال خاشقجي».