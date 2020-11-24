«التعليم العالي» تصدر قواعد التقدم إلى مفاضلات «المفتوح»

أصدر مجلس التعليم العالي قواعد التقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية للعام 2020-2021.

وحدد القرار آلية القبول بالنسبة للشهادات الثانوية وفق شرائح تضمنت 50 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2008 وما بعد ويتم التفاضل فيما بينهم، و35 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2001 إلى عام 2007، و15 بالمئة لحملة الشهادات ما قبل 2001.

واشترط القرار أن يكون قد مضى على حصول الطالب على الشهادة الثانوية سنتان على الأقل، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو المهنية المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

ونص قرار صادر عن مجلس التعليم تحقيق شرط العلامة في بعض مواد الشهادة الثانوية بمعدل ٧٠ بالمئة في مادة اللغة الإنكليزية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة الإنكليزية على أن تكون لغة التفاضل منسجمة مع الاختصاص، و٦٥ بالمئة في مادة اللغة الفرنسية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الترجمة على أن تكون لغة التفاضل منسجمة مع الاختصاص، و٧٠ بالمئة في مادة اللغة العربية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الإعلام، و65 بالمئة في مادة اللغة الأجنبية «الإنكليزية أو الفرنسية».

هذا وتقبل الثانويات المهنية الصادرة عن الجهات العامة في سورية أو ما يعادلها، وفق الشروط المنصوص عليها في قرار الاستيعاب، كما يتم القبول من دون النظر إلى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية.

وفيما يخص الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يقبل ما لا يزيد على 5 طلاب في كل اختصاص في برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية «المعاقين جسدياً»، ويتم تحديد نوع الإعاقة ونسبتها وفق الأسس المعتمدة في المفاضلة العامة.

كما يقبل ما لا يزيد على 15 طالباً في كل اختصاص من الطلاب العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية، وهم أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء، وجرحى العجز الكلي والجزئي، وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين، إضافة إلى أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة، وأبناء المفقودين وأزواجهم.

هذا وأعلنت مختلف الجامعات عن مفاضلات القبول فيها لبرامج التعليم المفتوح ضمن شروط وقواعد معلنة للعمل بها.