«أمريكا».. مظاهرات في نيويورك

عقب فرض السلطات الأمريكية حطر التجوال في 3 مقاطعات بولاية مينيسوتا الأمريكية بعد مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد الشرطة في مدينة بروكلين سينتر الأحد الماضي، شهدت مدينة نيويورك عدداً من الاحتجاجات المتفرقة ضد عنف الشرطة، بعد حادثة مقتل الشاب.



وكالة "نوفوستي" قالت اليوم السبت، إن «عشرات الأشخاص خرجوا بمسيرة في الشوارع، دون أن تكون هناك صدامات مع رجال الشرطة».



ورفع المحتجون شعارات مثل "حياة السود مهمة"، وهتفوا باسم دانتي رايت، كما رددوا عبارات مثل "لا يمكنك إيقاف الثورة"، "لا لشرطة نيويورك، لا لتفوق البيض"، "توقفوا عن قتل الأطفال السود"، "لا يوجد رجال شرطة جيدون في منظومة عنصرية".



وكانت السلطات الأمريكية قد منحت إعفاءات من حظر التجول للصحفيين وأفراد الهيئات الأمنية وخدمات الطوارئ والأشخاص المتوجهين من وإلى أماكن عملهم.ودعا حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز المحتجين على مقتل المواطن دانتي رايت إلى الالتزام بسلمية التظاهر، وإنهاء المظاهرات قبل بدء حظر التجول.



وقُتل رايت قبل أيام، بعد أن سحبت شرطية مسدسها واستخدمته ضده، عوضاً عن المسدس الصاعق الكهربائي.