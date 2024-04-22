هل يستقيل الأمين العام للأمم المتحدة؟

لم يشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أزمة مثل أزمة غزة، حيث تعرضت الأمم المتحدة في عهده لانتقادات شديدة بسبب فشلها في التصدي للأحداث المأساوية في القطاع الفلسطيني، والتي تصاعدت على مدى أشهر طويلة، مخلفة وراءها معاناة إنسانية هي الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث.

غوتيريش، الذي قضى قرابة 20 عاماً في أروقة الأمم المتحدة، شهد انهيار مبادئها ومعاييرها أمام أعين الجميع، فيما عجز عن اتخاذ موقف حازم ضد القوى المسيطرة.

وعندما حاول التعبير عن قلقه تجاه الأوضاع في غزة، واجه موجة من الانتقادات اللاذعة، مما دفعه إلى التراجع.

فهل يمكن أن يقوم غوتيريش بخطوة جريئة ويستقيل احتجاجاً على فشل الأمم المتحدة في مواجهة الظلم؟ وهل يمكن أن يدافع عن الإنسانية التي باتت ضحية للأنظمة الظالمة في العالم؟

في ظل هذه الظروف، بات واضحاً أن استقالة غوتيريش قد تكون الخطوة الأنسب لحفظ ماء وجهه وضمان إرثه في مجال العمل الإنساني.

مسيرته التي بدأت بنجاح كرئيس وزراء للبرتغال وأمين عام للحزب الاشتراكي كانت زاخرة بالإنجازات، إذ شارك في العديد من الأنشطة السياسية وأدى دوراً محورياً في الأحداث الوطنية والدولية، قبل أن يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة في 2017، مع تمديد ولايته حتى 2027.

لكن رغم هذه الإنجازات، إلا أن الأمم المتحدة تحت قيادته فشلت في حماية المدنيين العزل، وتوفير المساعدات الإنسانية، وفرض وقف إطلاق النار في غزة.

لقد كانت هذه الحرب بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الأمم المتحدة على التصدي للتحديات العالمية، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال.

علاوة على ذلك، أثارت تصريحات غوتيريش حول الأحداث في غزة ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي، مما كشف عن التحديات التي يواجهها في محاولاته لتحقيق التوازن في تصريحاته وأفعاله.

لقد وجد نفسه تحت ضغط من قوى كبرى، حيث يتعرض للهجوم من جهة ويواجه فشلاً مؤسسياً من جهة أخرى.

بات من الضروري أن يتخذ غوتيريش قراراً حاسماً بشأن مستقبله، فاستقالته قد تكون إشارة قوية على رفضه للظلم والنفاق الدولي، وإعلانًا لفشل النظام العالمي الحالي في مواجهة التحديات الإنسانية.

إذا قرر الاستقالة، سيكون ذلك تصرفًا شجاعًا يعكس التزامه بالمبادئ والقيم التي وعد بالدفاع عنها عندما تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

إن استقالة غوتيريش من منصبه هي أفضل ما يختم به حياته المهنية التي امتدت لما يقرب من ٥٠ عاماً من عمره البالغ ٧٥ عاماً، بين السياسة والحكم والعمل الإنساني، وهي خير برهان على صدق إيمانه وقوّة مبادئه وصدق وعوده التي عرف بها في حياته السياسية وأكّد عليها عندما استلم عمله أميناً عاماً للأمم المتحدة، وهي خير دليل على انحيازه الدائم إلى جانب الإنسانية الجريحة التي فشل قادة الحضارة الحديثة وزعماء النظام العالمي القائم في تضميد جراحها وتسكين آلامها وفقاً لموقع الجزيرة نت.

وستكون هذه الاستقالة بمثابة إعلان لانهيار النظام العالمي الظالم المنافق، الذي لا يخدم سوى مصالح أسياده، وإعلان عدم صلاحيته للعمل أكثر من ذلك.