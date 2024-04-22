توقعات بانخفاض مدة استلام رسائل الغاز المنزلي

22-04-2024

توقعات بانخفاض مدة استلام رسائل الغاز المنزلي

قال أمين صندوق جمعية الغاز في دمشق، عبد الغني وهاب، إن سبب تأخر توزيع أسطوانات الغاز المنزلي يعود إلى نقص التوريدات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان، ما أثر على جداول المعتمدين وعمليات التوزيع.

وأوضح “وهاب” أن توريدات الغاز بدأت تتحسن، متوقعاً انخفاض فترة انتظار الرسالة الخاصة بتوزيع الغاز وعودة الأمور إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة.

وأشار “وهاب” إلى أن بعض المواطنين قد لا يلاحظون رسائل الاستلام، ما يؤدي إلى إعادة تقديم الطلب وتبعا لذلك تأخير عمليات التوزيع. 

وأكد أنه لا يوجد أي تلاعب بأوزان أسطوانات الغاز من قبل المعتمدين، موضحاً أن جميع المخالفات تتم مراقبتها بالتعاون مع مديرية التموين وشركة محروقات.

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