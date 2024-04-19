8000 الاف  شخص  حصل على غاز صناعي لمنشآت وهمية 

ضبط أكثر من 8000 فعالية ضمن حملة نوعية لضبط الفعاليات الوهمية المستجرِّة للغاز الصناعي

قامت وزارة النفط والثروة المعدنية من خلال شركة محروقات بحملة نوعية لرصد وضبط الفعاليات الصناعية والاقتصادية والحرفية الوهمية التي كانت تستجر مادة الغاز الصناعي وهي بالأساس متوقفة عن العمل.

بدأت الحملة من دمشق وريفها حيث شملت الجهود تدقيق بيانات الفعاليات ومتابعة ميدانية مكثفة لعمل الفعاليات القائمة، مما أسهم في ضبط العديد من الفعاليات المخالفة والوهمية.

ثم توسعت الحملة تباعًا لتشمل محافظات حلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة ودير الزور حيث بلغ عدد الفعاليات الوهمية المضبوطة أكثر من / 8000 / فعالية وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الفعاليات الوهمية والأفراد المتاجرين بالمادة في السوق السوداء.

وتم تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة التي تمثلت في تنظيم عمل الفعاليات بشكل يتوافق مع الحاجة الفعلية إلى الغاز الصناعي، مما يضمن تزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية باحتياجاتها بشكل عادل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تأمين وصول الغاز لمستحقيه الفعليين وتوفير الكميات التي كانت تستجرها الفعاليات الوهمية.

وتؤكد وزارة النفط على الاستمرار بمتابعة عمل الفعاليات والتأكد من المخصصات الفعلية لها.