حرق أخته في جرمانا

قتـل شقيقته وقام بحرق جثتها لطمس معالم الجريمة..وشرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق تلقي القبض عليه وتكشف تفاصيل الجـ.ريمة .

أُخبرت شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق بنشوب حـ.ريق ضمن شقة في حي (اوسكار) بجرمانا فتوجهت دوريات من شرطة الناحية إلى المكان مباشرةً وتم إخماد الحـ.ريق بالتعاون مع فوج الإطفاء حيث شوهد جـ.ثة لفتاة محـ.روقة بشكل جزئي.

ومن خلال التحقيق والتحري تبين أنه لا يوجد في المنزل سوى طفلها الذي يبلغ من العمر سنة ونصف وشقيقها، وأن زوج المغدورة كان متواجد بعمله أثناء وقوع الحـ.ريق وتم الاشتباه بشقيق المغدورة وتم إحضاره إلى مركز شرطة الناحية وتبين أنه يدعى (عمر . ع)،وبالتحقيق معه أنكر ما نسب إليه وادعى أنه تفاجئ بحدوث الحـ.ريق،وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـ.تـل شقيقته بعد حصول ملاسنة كلامية وشجـ.ار بينهما وقيامه بصدم رأسها في الحائط ما أدى لفقدانها الوعي وكي يبعد الشبهات عنه قام بوضع كومة من الملابس فوقها وأشعل الثياب وحمل الطفل وغادر المنزل، وأن سبب ارتكابه الجـ.ريمة هو لوجود خلافات شخصية وقيام شقيقته بتعاطي المواد المخـ.درة.

التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.