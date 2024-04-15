“نيويورك تايمز”: أسلحة الرد الإيراني أكثر تطوراً من أي شيء واجهته “إسرائيل” حتى الآن

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن الأسلحة التي استخدمتها إيران في هجومها على “إسرائيل” ليلة السبت الماضي كانت متقدمة للغاية وتفوقت على كل ما واجهته “إسرائيل” سابقاً.

أشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل” عانت في الماضي من هجمات بالصواريخ من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والتي كانت تمتلك صواريخ قصيرة المدى وغير دقيقة إلى حد ما، إضافة إلى بعض الصواريخ من صنع سوريا مثل “M-302” التي تتميز بقدرتها على الوصول إلى مسافات بعيدة.

وأوضح عضو المجلس الاستشاري للأمن الدولي في وزارة الخارجية الأميركية، جيفري لويس، أن إيران استخدمت صواريخ “كروز” التي يمكن أن تحمل كميات كبيرة من المتفجرات، ما يجعلها تهديداً خطيراً.

وأشار لويس إلى أن الأسلحة الباليستية الإيرانية التي تمتلك مدى طويل يمكن أن تصل إلى “إسرائيل”.

على الرغم من أن الطائرات المسيرة الإيرانية تحمل حمولات متفجرة أصغر بكثير من الصواريخ، إلا أنها تتميز بالقدرة على التحليق وتغيير الأهداف بشكل فعال.

وكانت القوة الجوفضائية، التابعة لحرس الثورة في إيران، قد أعلنت عن استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيرة رداً على العدوان الإسرائيلي ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد البيان الصادر عن قيادة حرس الثورة أن هذه العملية تأتي في إطار معاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه، بما في ذلك الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين الإيرانيين.

وأضاف البيان أن العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبمساعدة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.