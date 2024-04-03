تكاليف المعيشة في سوريا تقفز إلى 13 مليون ليرة شهرياً

ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، ليقفز إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية.

ووصل الحد الأدنى للمعيشة إلى 7,812,417 ليرة سورية، بينما الحد الأدنى للأجور (278,910 ليرة سورية - أي أقل من 20 دولار شهرياً).

وفي نهايات شهر آذار 2024، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 444,245 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجلت في مطلع العام 2024، حيث انتقلت هذه التكاليف من 12,055,622 ليرة في بداية شهر كانون الثاني، إلى 12,499,867 ليرة في نهاية شهر آذار (بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 277,653 ليرة، منتقلاً من 7,534,764 ليرة في بداية كانون الثاني، إلى 7,812,417 ليرة في نهاية شهر آذار).

وارتفعت التكاليف فعلياً بنسبة قاربت 3.7% خلال ثلاثة أشهر فقط (كانون الثاني وشباط وآذار)، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2022) حوالي 26.5%، مشيرة إلى أن الأجر غير قادر سوى على تغطية 2.2% من وسطي تكاليف المعيشة فقط.

قاسيون