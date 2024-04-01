الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي دافئ 

تشهد بعض المناطق ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، حيث تكون أعلى من المعدلات المعتادة بمقدار يتراوح بين 2 إلى 5 درجات مئوية لهذا الوقت من العام، نتيجة تأثير توسع مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو المختلفة.

وفقًا للتنبؤات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الجو ربيعيًا دافئًا وصحوًا بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة والسديم في بعض المناطق الشرقية والبادية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والجزيرة، وتتحول إلى اتجاه شرقي إلى شمالي شرقي في المناطق الأخرى، وتكون سرعتها خفيفة إلى معتدلة، مع هبات نشطة خاصة على المناطق الساحلية المرتفعة، ويكون ارتفاع الموج في البحر طفيفًا.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع غدًا، حيث من المتوقع أن تصبح أعلى من المعدلات العادية بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لهذا الوقت من العام، ويستمر الجو بالطابع الربيعي الدافئ إلى الحار نسبيًا، مع استمرار الظروف الصحوة بشكل عام، وقد تظهر بعض السحب المتفرقة أيضًا.