شركة طيران تركية تجد نفسها فجأة ضحية للعقوبات الغربية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار منع شركة “Southwind” التركية، التي تتخذ من أنطاليا مقرًا لها، من تسيير رحلاتها عبر أجوائه بسبب “علاقاتها مع روسيا”، وفقًا لصحيفة “توريزم جونسل” التركية.

يعود الأساس القانوني لهذا القرار إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في يوليو 2014 بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأفاد اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) بتأخير موعد مغادرة رحلة طيران من شرم الشيخ إلى موسكو، التي كانت تقل سياحًا روسًا، بسبب الحظر الذي فرضته الاتحاد الأوروبي على الشركة التركية.

وأخطرت وكالة النقل والاتصالات الفنلندية “ترافيكوم” بأنها لم تسمح لشركة “ساوثويند” بتسيير رحلاتها إلى فنلندا بسبب علاقاتها مع روسيا.



RT عربي