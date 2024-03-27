إستقرار أسعار الذهب عند 851 ألف ليرة
شهدت أسواق الذهب في سوريا استقراراً اليوم الأربعاء 27 آذار 2024، لتبقى الأسعار محافظة على مستوياتها القياسية و التاريخية
واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع عند 851 ألف ليرة سورية وسعر شراء 850 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 سعر مبيع 729429 ليرة وسعر شراء 728429 ليرة.
كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 31 مليون و 500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و 75000 ألف ليرة.
كما استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 7 ملايين و 75 ألف ليرة سورية و الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إستقر سعرها عند 7 ملايين و 200 ألف ليرة سورية
وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.
على صعيد آخر، حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 13400 ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.
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