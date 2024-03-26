الطب الشرعي: 19 طفلاً مجهول النسب خلال العام الحالي و103 العام الماضي والأكثر في دمشق

أفاد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أن عدد الأطفال مجهولي النسب الذين تم الكشف عنهم هذا العام بلغ 19 طفلاً حتى تاريخه.

وقال “حجو” أن العدد المذكور مقسم على 16 ذكراً و3 إناث، بينما بلغ العدد العام الماضي 103 مجهولي النسب منهم 69 ذكراً و34 أنثى، والعدد الأكبر تم العثور عليهم في دمشق بـ38 طفلاً تليها حلب بـ34 طفلاً.

وتابع “حجو” أن “عدد مجهولي النسب الذين تم العثور عليهم في دمشق خلال العام الحالي بلغ 6 حالات كلهم ذكور، و4 في حلب، ومثله في حماة، واثنين في طرطوس، وواحد في درعا، وكذلك الحال في حمص والرقم ذاته في الحسكة”.

وفي حال تم العثور على أي طفل مجهول النسب فإنه يتم تحويله عبر مخفر الشرطة إلى أحد المشافي للكشف عليه من الطب الشرعي، وبعد الكشف عليه من الطبيب الشرعي يتم تحويل مجهول النسب إلى مجمع “لحن الحياة” المعني في رعاية الأطفال مجهولي النسب.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في كانون الثاني 2023 المرسوم التشريعي رقم 2 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته، وبتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.

واستهدف المرسوم الأطفال مجهولي الأم والأب أو مجهولي الأب ومعلومي الأم، لكن أمهاتهم تخلت عنهم ولا يوجد من يرعاهم.

وخلق المرسوم عبر التعليمات المرافقة له بيئة مؤسساتية وقانونية وإجرائية متطورة لإيصال الأطفال مجهولي النسب إلى دور الرعاية المتخصصة اللائقة إنسانيا واجتماعيا تتمثل هذه بـ “بيوت لحن الحياة” التي كانت فيما سبق تؤدي دورها الرعائي بجهود فردية ومجتمعية ليجعل هذا المرسوم عمَلها اليوم مستندا إلى مواد وإجراءات مؤسساتية من خلال الهيئة العامة لـ “بيوت لحن الحياة” مقرها محافظة ريف دمشق.

الوطن