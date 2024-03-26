أهلي حلب يُتوج ببطولة الدوري السوري لكرة السلة دون 21 عاماً

توّج فريق “أهلي حلب” ببطولة الدوري السوري لكرة السلة دون 21 عاماً، بعد فوزه على نادي النواعير بالسلسلة النهائية 2-1، بنتيجة 72-64 في المباراة التي أقيمت في صالة الحمدانية بحلب، مساء الأحد.

وخطف “أهلي حلب” الفوز في المباراة الأولى من السلسلة التي أقيمت في حماة، في الثانية الأخيرة من المباراة عبر ثلاثية حاسمة سجلها لاعب الأهلي ماجد حرامي في الوقت القاتل.

وعدّل فريق النواعير الكفة مع منافسه أهلي حلب بفوز ردّ الدين في المباراة الثانية التي جمعت الفريقين الأسبوع الفائت، في صالة الحمدانية وانتهت لصالح النواعير بنتيجة 66/83.

وأحالت خسارة “أهلي حلب” مع ضيفه النواعير في المباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري فئة دون 21 عاماً لكرة السلة، حسم اللقب للمباراة الفاصلة التي توجته ببطولة الدوري بنسخته الأولى.

يشار إلى أن أن فريق “أهلي حلب” توّج أيضا ً ببطولة الدوري السوري لكرة السلة للرجال دون 18 عاماً موسم 2023-2024، للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن نادي “أهلي حلب” يعتبر مدرسة سلوية كبيرة في سوريا، وحقق نتائج مهمة محلياً وعربياً ويتمتع بأكبر شعبية في البلاد.