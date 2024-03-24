انفجار غاز منزلي بمحل مجوهرات في الميدان يتسبب بـ 3 إصابات خطيرة

أعلنت وزارة الداخلية أن حادث انفجار وقع في أحد محلات المجوهرات في منطقة الميدان بدمشق نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وذكرت الوزارة أنها تلقت تقارير تفيد بوقوع الانفجار في أحد محلات المجوهرات في حي أبو حبل بالميدان، ما تسبب في إصابة الضحايا بحروق وجروح خطيرة، وتسبب أيضًا في أضرار مادية كبيرة في المكان بالإضافة إلى بعض المركبات المتواجدة بالقرب من المحل.

وأوضحت الوزارة أن فرق الشرطة والأمن الجنائي والأدلة الجنائية قامت بالتوجه إلى موقع الحادث للتحقيق في أسبابه، مشيرة إلى أنه تبين أن سبب الانفجار يعود إلى تسرب في مادة الغاز المنزلي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمشق لتلقي العلاج اللازم، فيما ما تزال التحقيقات جارية لفهم ملابسات الحادث بشكل أوضح.