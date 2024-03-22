طرطوس ....جريمة قتل غامضة واكتشاف الملابسات .

عُثر على جثة شخص معلقة على إحدى الأشجار في أرضه الزراعية في قرية (السيسنية) في منطقة صافيتا بريف طرطوس، وتبين أنها تعود للمغدور (مجد . ش) مواليد 1981م، والمذكور متغيب عن منزله منذ مدة خمسة وأربعون يوماً ولا يوجد ما يشير إلى الفاعل.

ومن خلال التحري وجمع الأدلة تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من كشف ملابسات هذه الجـ.ريمة حيث أكدت المعلومات وجود خلافات بين المغدور وشخص يدعى (محمود . خ)، فتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على التخطيط لقـ.تل المغدور بسبب خلافات شخصية بينهما حيث قرر قـ.تله وتوجه إلى مزرعته بحجة التصالح معه ، ثم قام بمغافلته ووضع مادة سـ.امة بمشروبه، وبعد مفارقته للحياة قام بتعليقه على إحدى الأشجار وأقدم بعدها على طعـ.نه عدة طعـ.نات بمقص تقليم الأشجار ورمي المقص بعيداً بين الأشجار.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.



وزارة الداخلية السورية