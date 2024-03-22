تعادل محبط لمنتخبنا مع ميانمار

منتخب سوريا لكرة القدم خيب آمال مشجعيه قبل قليل بتحقيق نتيجة التعادل مع مضيفه ميانمار في مباراة ضمن التصفيات القارية والمونديالية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 1-1. يُلاحظ أن منتخب سوريا كان الذي أدرك التعادل في الدقيقة 71 عبر البديل علاء الدالي بعد أن كان متأخرًا بهدف من ضربة ركنية في الشوط الأول.

على الرغم من هذا التعادل، يحتل منتخبنا المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، متأخرًا عن اليابان بتسع نقاط ومتقدمًا على كوريا الشمالية بثلاث نقاط بعد نهاية مباراتهما اليوم التي انتهت لصالح اليابان بنتيجة 1-0. بالنسبة لميانمار، فإن هذه النقطة هي الأولى لها، ويبلغ عدد أهدافها اثنين مقابل 12 هدفًا في مرماها.

التشكيلة الأساسية شملت: أحمد مدنية في المرمى، وعبد الرحمن ويس وايهم أوسو وثائر كروما ومؤيد عجان في الدفاع، وعمار رمضان وخليل إلياس وإيزاكيل العم ومحمود الأسود في الوسط، وإبراهيم هيسار ومارديك مردكيان في الهجوم.

في الشوط الثاني، تم استبدال مارديك مردكيان بعلاء الدالي، وإدخال نوح شمعون بدلاً من إبراهيم هيسار، وأحمد ابراهام بدلًا من إيزاكيل العم.

من المتوقع أن يتعرض المدرب كوبر واللاعبون لانتقادات شديدة بسبب هذا التعادل، وسيشهدون الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية .

الوطن