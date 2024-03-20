زيادة مخصصات اللاذقية من المازوت أيام الجمعة

وافقت وزارة النفط والثروة المعدنية على طلب محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، الاثنين، بزيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت بمعدل نصف طلب مازوت كل يوم جمعة، وفقاً للصفحة الرسميّة للمكتب الصحفي لمحافظة اللاذقية على “فيسبوك”.

وجاءت زيادة المخصصات لتمكين وسائط النقل العامة “السرافيس”، العاملة على الخطوط الداخلية ضمن المحافظة (مدن ، ارياف) من العمل خلال يوم الجمعة.

وسيتم تزويد السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية بالمادة عن طريق البطاقة الالكترونية الخاصة بها، حسب خط سيرها، ونقطة البداية والنهاية لكل خط وفق نظام التتبع GPS، وذلك حتى الساعة الثالثة ظهراً من كل يوم جمعة.

وكلّف محافظ اللاذقية عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات الدكتور معلا ابراهيم، لمتابعة الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع فرع المحروقات للمباشرة، اعتباراً من يوم الجمعة القادم.

يذكر أنّ لجنة الأسعار في محافظة اللاذقية حددت خلال منتصف العام الماضي، تعرفة السرافيس العاملة ضمن المدن بـ 800 ليرة سورية للراكب الواحد على الخطوط أقل من 7 كيلو مترات، و 900 ليرة على الخطوط التي تتجاوز 7 كيلو مترات.