عازف عود سوري يُسجل رقماً قياسياً في غينيس

تمكن العازف السوري حسام ديب من تحقيق إنجاز ملفت، حيث نجح في كسر الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول فترة عزف متواصل على العود، وبذلك سجل اسمه في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية.

بدأ ديب عزفه يوم السبت الموافق 12 آب 2023 في تمام الساعة 12:05 ظهراً، واستمر لمدة 27 ساعة و4 دقائق، حتى انتهى في اليوم التالي الأحد 13 آب 2023 في تمام الساعة 3:09 ظهراً.

عزز ديب موقعه في الموسوعة بعد أن قدّم لجنة غينيس الشهادة الرسمية لهذا الإنجاز في 5 مارس الحالي.

ورغم تأخر وصول الشهادة نتيجة لدقة المؤسسة في فحص الأرقام القياسية، إلا أن التواصل بين الطرفين كان مستمراً بشكل دوري، حيث قدم ديب الأدلة الصوتية والمرئية اللازمة لتثبت هذا الإنجاز.

تميز عزف ديب بتقديم ما يقارب 200 مقطوعة موسيقية لفنانين عرب كبار، مثل فيروز وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة، إضافة إلى مقطوعات تراثية من مختلف بلاد الشام والعراق واليمن والخليج العربي، إضافة إلى مقطوعات خاصة من مدونة موسيقية تحتوي على نوتات لمقامات موسيقية.

وفي حديثه لصحيفة “تشرين” السورية، أكد ديب أن التجربة كانت تحتاج إلى تركيز كبير، حيث كان يعزف لمدة ساعة متواصلة ويأخذ راحة لمدة 5 دقائق بالضبط.

كما أشار إلى صعوبة الشروط التي وضعتها مؤسسة غينيس، لكنه تمكن من تحقيقها بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن حسام بدر ديب وُلد في اللاذقية في 5 أيار 1989، وهو عازف عود وموسيقي وملحن، ويعمل أيضًا كمدرس عبر الإنترنت لتعليم العزف على العود، إضافة إلى عمله كمدرس في معهد “البيروني” بمدينة القرداحة، وقد حصل على شهادة تدريب مدربين TOT في مجال الموسيقى، وهو خريج معهد هندسي للخطوط الحديدية، ويعمل كرئيس قسم في هذا المجال.



إرم نيوز