مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

اخطف مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي ، بعد تغلبه على ليفربول في الوقت الاضافي 4-3.

بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق سكوت مكتوميناي، لكن الأرجنتيني ماك أليستر منح التعادل لليفربول في الدقيقة 44.

وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورغم السيطرة الميدانية لليفربول في الشوط الثاني، لكنه لم يترجم هذه السيطرة إلى أهداف، ليأتي العقاب في الدقيقة 85، عقب تسجيل أنتوني الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أضاف هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 105، إلا أن ماركوس راشفورد رفض إلا أن يضع بصمته ويسجل هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 112.

وبينما كان ينتظر الجميع ركلات الترجيح، أحرز الإيفواري أمادو دياللو هدف الصعود اليونايتد في الدقيقة 120.

وبذلك يكون اكتمل المربع الذهبي للبطولة برفقة، مانشستر سيتي وتشيلسي وكوفينتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.