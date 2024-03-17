القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بطعن المغدور (نبيل . ن) مما أدى لوفاته بريف دمشق. 

أُخبر فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بحصول مشاجرة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق وعلى إثرها نُقل إلى أحد المشافي المغدور (نبيل . ن) مفارقاً الحياة إثر تعرضه لعدة طعـ.نات متفرقة في جسده.

توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي بريف دمشق إلى المكان مباشرة وبالبحث والتحري تبين أن المشاجرة كانت بين المغدور وثلاثة أشخاص يدعون (جاد . ا) و(سالم . ص) و(محمد . م) تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض عليهم وإحضارهم إلى مركز الفرع وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على طعـ.ن المغدور (نبيل) عدة طعنات إثر ملاسنة كلامية بالشارع العام.

التحقيقات مازالت مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.



وزارة الداخلية السورية

