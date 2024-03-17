استئصال ورم دماغي بمستشفى السويداء الوطني

على الرغم من نقص الأطباء المتخصصين في الجراحة في مشفى السويداء الوطني، إلا أن قسم الجراحة العصبية نجح في إجراء عملية جراحية متميزة، تعد الأولى من نوعها في المشفى.

وفي تصريحاته ، أكد الدكتور طارق الجمال، مدير صحة السويداء، أن فريقًا طبيًا من قسم الجراحة العصبية نجح في إجراء عملية جراحية نوعية لمريضة تبلغ من العمر 62 عامًا.

كانت المريضة تعاني من آلام حادة في الرأس مع خزل في الجهة اليسرى، وكانت الأدوية لم تكن تخفف الألم بعد.

تم إجراء فحص عصبي شامل إضافة إلى استقصاءات شعاعية، وتبين وجود ورم كتلي كبير في الناحية الصدغية الجدارية اليسرى على قاعدة سحائية مع دفش لعناصر الخط الناصف والجهاز البطيني.

استدعت الحالة إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم.

تمت العملية الجراحية بمدخل صدغي جداري يتطلب التخدير العام، استمرت لنحو عشر ساعات.

تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل بجهد كبير، وقام بعملية ترميم للجافية برقعة من سمحاق القحف.

أظهرت النتائج التحسن في القدرة البصرية للمريضة واختفاء الألم تمامًا، مع استقرار حالتها الصحية بشكل عام.

يتألف الفريق الطبي المشارك في العملية من الدكتور غسان المتني رئيس شعبة الجراحة العصبية، والدكتور تمام حديفة اختصاصي الجراحة العصبية، والدكتور كفاح بلان والدكتورة لبنى أبو راس والدكتور كرم المتني المقيمين في الجراحة العصبية، إضافة إلى دكتورة التخدير أروى الأطرش، وأسيمة أبو زيدان ممرضة العمليات، وحنان عامر ويارا شنان فنيي التخدير.



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