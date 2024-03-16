نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية

أُجريت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024، اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، وكشفت عن مواجهات حماسية وصدامات كبيرة في الدور الثمانية للبطولة الأوروبية.

وصعدت 3 فرق إسبانية، إلى جانب ثنائي إنجليزي ومثيله ألماني، بالإضافة إلى فريق فرنسي واحد.

وتتضمن المواجهات المثيرة، مواجهة أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني.

وستجمع أتلتيكو مدريد الإسباني ببروسيا دورتموند الألماني، فيما ستشهد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب إثارة كبيرة.

وتجمع المباراة الرابعة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وأُجريَ قرعة مباريات دور نصف النهائي أيضًا، والتي جاءت كما يلي:

الفائز من مباراة (أتلتيكو مدريد مقابل بروسيا دورتموند) يواجه الفائز من (باريس سان جيرمان مقابل برشلونة).



الفائز من مباراة (أرسنال مقابل بايرن ميونيخ) يواجه الفائز من (ريال مدريد مقابل مانشستر سيتي).

ستقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث تُلعب مباريات الذهاب في 9 و10 أبريل المقبل، ومباريات الإياب في 16 و17 أبريل.

ومن المقرر إقامة نهائي البطولة على ملعب “ويمبلي” في لندن، يوم 1 يونيو المقبل.