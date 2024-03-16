انخفاض سعر الدولار حالة مؤقتة في رمضان

أوضح الدكتور عابد فضلية، أستاذ في كلية الاقتصاد، أن سبب انخفاض سعر الدولار بشكل أساسي يعود إلى تزايد حجم التحويلات الخارجية.

يهدف هذا التحويل لمساعدة الأسر في تحمل تكاليف العيد والرمضان، ويلاحظ أن المواطنين يقومون بتصريف بعض العملات الأجنبية من مدخراتهم لتلبية احتياجات شهر رمضان والعيد، حيث يكون الإنفاق في هذا الوقت مرتفعًا نسبيًا بسبب سخاء الناس في هذه المناسبات، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملات مقابل استقرار أو انخفاض في الطلب.

وأوضح فضلية أن النشاط التجاري الخارجي للدول الإسلامية والعربية وسوريا يتباطأ خلال شهر رمضان، حيث يكون معظم الاستيرادات قد تمت قبل بداية الشهر، مما يؤدي إلى هدوء نسبي في النشاط التجاري وانخفاض في وتيرة الاستيراد.

وأشار إلى أن هذه الحالة تتكرر سنوياً وتأتي بالتوازي مع مناسبات معينة مثل رمضان وعيد الأضحى وأعياد الميلاد ورأس السنة.

وأكد فضلية أن انخفاض سعر الدولار أمام الليرة هو حالة مؤقتة مرتبطة بظروف محددة، وبانتهاء هذه الظروف من المحتمل أن يعود السعر إلى مستوياته السابقة.

البعث