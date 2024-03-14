الكشف عن شبكة تجارة أعضاء في مشفى المجتهد بدمشق
قالت "صاحبةالجلالة" أن 11 شخصاً منهم 5 أطباء من مشفى المجتهد أحيلوا للقضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق باتجار الأعضاء وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية.
وقال نقيب أطباء دمشق الدكتور عماد سعادة لصاحبة الجلالة إن الموضوع قيد القضاء ويتم التحقيق مع الموقوفين لاستجلاء الحقيقة كاملة وأن التحقيقات تشمل الأطباء الذين لازالوا في حالة اتهام والمتهم بريء حتى تثبت تهمته .. كما يجري التحقيق مع أشخاص قاموا ببيع الكلى أو شاركوا بعملية التجارة.
وأوضح نقيب أطباء دمشق أن القانون يمنع عملية زرع الكلى في المشافي الخاصة لهذا يلجأ المرضى لإجراء العمليات في المشافي الحكومية .
كما تواصلت صاحبةالجلالة مع مدير مشفى المجتهد ، والذي اعتبر أن الموضوع بيد القضاء. و انه ليس لديه معلومات !!
وكذلك قال مسؤول كبير في وزارة الصحة أن القضاء هو الفصل في هذا الموضوع.
صاحبة الجلالة لن تنشر حالياً أسماء المحالين للقضاء لكنها تأمل أن تصدر وزارة الصحة بياناً حول ملابسات القضية وإن كان المتورطون فيها هم فقط الموقوفين وما هي الآلية التي تمنع تكرار مثل هذه الحالات .
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