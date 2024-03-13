مدير المخابز: الطلب على الخبز سينخفض 25 بالمئة في شهر رمضان 

أكد معاون مدير مؤسسة السورية للمخابز يوسف مراد، أن المؤسسة لن تخفض مخصصات الأفران من الدقيق التمويني خلال شهر رمضان.

وأضاف: لكن سيكون هناك انخفاض للطلب على الخبز إلى نحو 25 بالمئة بسبب ظروف الصيام وما إلى ذلك، ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاج بعض المخابز بنسبة 15-20 بالمئة، ولاسيما في المناطق التي لا تشهد تجمعات سكنية، علماً أن هذا الأمر سيخفف من الازدحام على كوات البيع، بينما سيبقى الوضع على ما هو عليه في الأفران الكبرى مثل فرن الزاهرة الاحتياطي وفرن باب توما، وذلك بسبب التعداد السكاني الكبير للمناطق التي تخدمها.

وأشار مراد إلى أن ذلك سيترافق مع انخفاض عدد ساعات الدوام في المخابز أيضاً، إذ ستغلق الأفران من الساعة السادسة مساء، لتعود للعمل خلال فترة السحور، أما بالنسبة لأيام العطل الأسبوعية فستبقى كما هي عليه، إذ ستعمل الأفران يومياً باستثناء أيام الجمعة.