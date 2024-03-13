اسعار الحلويات تنخفض 15 % عن الايام الماضية 

رئيس جمعية الحلويات والبوظة في دمشق بسام قلعجي: أن أسعار وتكاليف الحلويات انخفضت منذ أسبوعين إلى اليوم بنحو 15% عن الفترة السابقة، نتيجة انخفاض سعر الصرف بنحو 2000 ليرة، داعياً التجار إلى الرأفة بالناس وتخفيض الأسعار مع انخفاض الكلفة.

وذكر قلعجي أن أسعار الحلويات في الأسواق ارتفعت 100% عن رمضان العام الماضي، نتيجة ارتفاع التكاليف، حيث تقبل الناس على شراء النواشف وكل ما يتعلق بالقشطة خلال الفترة الحالية كالنهش، القطايف وغيرها، مشيراً إلى أن فئة معينة فقط تقبل على شراء الحلويات نوع "الإكسترا"، ويصل سعر الكيلو الواحد منها إلى نصف مليون ليرة.

وأكد قلعجي أنه مع ارتفاع الأسعار الحاصل على الحلويات لا يستطيع الموظف شراء الحلويات، وحتى النوع الخفيف منها.

وفي جولة على سوق الصناعة بدمشق، سجل سعر طبق الناعم بين الـ8 – 25 ألف ليرة، المعروك 8 آلاف ليرة للقطعة الواحدة، الهريسة نوع ثاني 35 ألفاً، العوامة 30 ألفاً.



شام اف ام