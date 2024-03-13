بتر جزء من مشط القدم اليمنى مع الأصابع للطفلة تسنيم.

خضعت الطفلة “تسنيم حداد” التي تعرضت لضرب مبرّح من زميلاتها في مدرسة هشام بن عبد الملك اليوم إلى عمل جراحي تم فيه بتر جزء من مشط القدم اليمنى مع كافة أصابع القدم بحسب ما بيّن والد الطفلة.

وأضاف والد الطفلة تسنيم بأن الاستجابة البسيطة التي طرأت حالت دون بتر كامل القدم، في حين أن القدم اليسرى في حالة انتظار مع وجود تطمينات من الأطباء بأن وضعها أفضل ولكن تحتاج إلى علاج طويل.

وفيما يخص عينيها، أوضح أنه حصل تقدم حيث أصبحت ترى بواحدة 1/10 والثانية 2/10 وتحتاج إلى عملية لتركيب عدسات وكلفة كل عدسة 800 دولار.

يذكر أن الطالبة تسنيم تعرضت لضرب مبرح من زميلاتها منتصف الشهر الماضي وما تزال تحت المراقبة والعلاج في أحد مشافي حلب حتى اليوم نظراً للحالة الصعبة التي وصلت لها نتيجة الضرب والتي أثرت على تغذية الدم لقدميها والرؤية.

وكان مدير تربية حلب مصطفى عبد الغني بيّن في وقت سابق أنه تم إعفاء الكادر الإداري في المدرسة نظراً لمسؤوليتهم في مراقبة الطلاب أثناء الانصراف سواء المديرة أو المديرة المعاونة أو الموجهات والمعلمات، مشيراً إلى قيام كوادر الإرشاد التربوي بجلسات مكثفة في المدرسة بما يخص موضوع العنف وأثره السلبي تربوياً واجتماعياً.

أثر برس