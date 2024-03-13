الأمن الجنائي بحمص يحرر فتى تم خطفه بقصد طلب فدية مالية مقابل تركه

استطاع فرع الأمن الجنائي بحمص تحرير فتى تم خطفه من قبل أشخاص يقصد طلب فديه مالية مقابل تركه، بحسب بيان لوزارة الداخلية على “فيسبوك”.

وذكرت الوزارة أنه “أُعلم قسم شرطة الشماس من قبل طبيب أسنان بأن ولده الحدث وأثناء عودته ليلاً إلى منزله برفقة صديقه تعرض لعملية خطف من قبل أشخاص مجهولين اقتادوه على متن مركبة مجهولة بالقرب من مستوصف حي السكن الشبابي”.

وأضافت الوزارة أنه “وردت رسائل عبر برنامج (الواتس أب) من الخاطفين يطلبون فيها دفع فدية وقدرها مائة ألف دولار أمريكي للإفراج عنه والتهديد بقتله في حال رفضهم ذلك”.

وبينت الوزارة أنه “تم توقيف المتورطين بها وهما صديق المخطوف وشخص آخر ونتيجة ذلك تم تحرير المخطوف خلال فترة وجيزة حيث قام الخاطف بتركه وهرب إلى جهة مجهولة بعد انكشاف أمره وتوقيف شركائه”.

وأوضحت الوزارة أنه “بسؤال المخطوف أفاد بإقدام شخصين بالطريق العام على إمساكه وتقييده واقتياده على متن مركبة خاصة إلى جهة مجهولة ولدى إنزاله من المركبة لاحظ لوحة حمراء على حائط مكتوب عليها غذائيات باللون الأبيض وبالبحث والتدقيق في حي كرم الشامي تبين أن المحل الذي تشير إليه هذه اللوحة يعود لشقيق المقبوض عليه المتواري”.

وأكملت الوزارة “عثر على أدلة تثبت قيام المقبوض عليه بعملية الخطف، وبالتحقيق معه اعترف بأنه خطط مع شقيقه المتواري على خطف الحدث المذكور من أجل الحصول على فدية مالية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “مازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري المذكور، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص”.

يذكر أن فرع الأمن الجنائي بحماة تمكن نهاية الشهر الفائت من تحرير طفلة مخطوفة، بعد الاشتباه بأحد الأشخاص الذين تقدموا لمساعدة أهل الطفلة للبحث عنها، واعترف باقدامه على ذلك مقابل طلبه فدية مالية قدرها مائة ألف دولار أمريكي مقابل إعادتها.