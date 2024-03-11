حلب تستقبل “رمضان” بالسكينة والأمل

رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، يظهر سكان محافظة حلب، التي عانت من عقد من الإرهاب والحصار الاقتصادي الأمريكي والزلزال المدمر الذي ضربها العام الماضي، بمظهر هادئ وقبول للواقع، ويشعرون بالسعادة بقدوم شهر رمضان، الذي يعتبر شهر الصوم لدى المسلمين.

خلال جولة في عدة أحياء من المدينة، حاولنا تسليط الضوء على الحركة المتباينة في عمليات البيع. ففي الأحياء القديمة، كانت الحركة حيوية والتجمعات كثيرة، بينما تعاني مناطق الأسواق التي خضعت لأعمال ترميم حديثة من تراجع واضح في عدد الزوار وفقاً لسبوتنيك.

تظهر طقوس رمضان واضحة في شوارع المدينة، من تبادل التحايا إلى بيع الحلويات وغيرها. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع، يظل صوت الباعة يعلو في الشوارع، مما يعكس استمرار حياة المدينة رغم التحديات. “حلب”، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لشمال سوريا، تظل تحمل عبء الحرب والتأثيرات المترتبة عنها، ولكنها، كما هو الحال التاريخي، لا تتوقف عن الحياة.

سبوتنيك