السوري يوهانس حنا بطل أوروبا في الكيك بوكسينغ

حقق الشاب السوري “يوهانس رومالوس حنا” فوزاً باسطورياً في بطولة أوروبا للكيك بوكسينغ في فئة وزن 60 كغ، حيث نجح في تجديد تتويجه بهذا اللقب للعام الثاني على التوالي.

وأكد يوهانس البالغ من العمر 17 عامًا أنه تفوق في المباراة النهائية على بطل إيطاليا في فئة الوزن المذكورة، ووصف اللقاء بأنه كان قويًا، ورغم ذلك، فقد واجهه بثقة كبيرة نظرًا لتحقيقه لقب بطولة أوروبا في العام السابق.

وقد أرسل والد يوهانس، الدكتور “رومالوس حنا”، صور تتويج ابنه بلقب بطولة أوروبا في الكيك بوكسينغ إلى “سناك سوري”. وأشار إلى أن يوهانس انضم إلى أندية ألمانية قبل خمس سنوات حينما انتقلت عائلته للعيش في ألمانيا. وأوضح أنه فاز سابقًا ببطولة ألمانيا في عام 2022، وأيضاً ببطولة أوروبا في نفس العام وفقاً لموقع سناك سوري.

شارك يوهانس في 3 جولات انتهت بفوزه في كلها على منافسه الإيطالي، حققاً بها اللقب المرموق. وأشار والده إلى أن يوهانس لا يتردد في تمثيل بلده الأم سوريا في أولمبياد فرنسا المقرر إقامته في 26 تموز القادم، إذا تلقى الدعوة من اللجنة الأولمبية السورية.

سناك سوري