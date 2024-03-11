52 طبيباً شرعياً لكل سورية

تم عقد اجتماع بين وزراء الصحة والداخلية والعدل في سورية، حيث تمت مناقشة سبل تطوير العمل في مجال الطب الشرعي.

تركزت المحادثات على مقترحات تهدف إلى زيادة عدد الأطباء الشرعيين وتعزيز دورهم، مع التركيز على دعمهم مالياً.

رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، أكد أن الاجتماع شهد تقديم العديد من المقترحات، بما في ذلك تحسين أوضاع الطب الشرعي في البلاد.

تضمنت المقترحات دعم الأطباء الشرعيين مالياً، مثل إعادة تفعيل المكافآت التي توقف صرفها وتخصيص جزء من إيرادات الهيئة لهم.

تمت أيضاً مناقشة تعديل القانون المتعلق بالهيئة العامة للطب الشرعي بهدف تقديم الدعم الكامل للأطباء الشرعيين وضمان الحماية القانونية لهم أثناء ممارستهم لعملهم.

وفي تصريحاته، أعرب زاهر حجو عن تفاؤله بدعم الأطباء الشرعيين، خاصةً في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد بهذا التخصص. كما أكد أهمية الطب الشرعي ودوره الحيوي في تحقيق العدالة وفقاً لصحيفة الوطن.

يُذكر أنه تم افتتاح مركز الطب الشرعي في حلب الشهر الماضي، والذي يُعد من أكبر مراكز الطب الشرعي في الشرق الأوسط. توفر المركز بنية تحتية متقدمة ويضم مشرحتين تستوعبان عدداً كبيراً من الجثث، مع توفير تقنيات حديثة للتشريح.

