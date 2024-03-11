مصرع ستين إرهابيا معظمهم أجانب بريف حلب

نجح الجيش العربي السوري في تصدي لهجوم شنته مجموعة تضم حوالي 60 مسلحًا، معظمهم من جنسيات أجنبية، وأحبط هجومين لتنظيم جبهة “النصرة” في ريفي إدلب وحلب.

و قتل ما لا يقل عن 60 مسلحًا من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي بنيران الجيش السوري، خلال هجومين تزامنين نفذتهما المجموعات المسلحة على نقاطه العسكرية على خطوط التماس في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي.

مجموعات تابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، التي تُعتبر الجبهة الرئيسية لتنظيم “جبهة النصرة” في إدلب، نفذت هجومًا عنيفًا على إحدى مواقع الجيش السوري جنوب المحافظة، وشمال غرب سوريا، وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، مع قصف مكثف من قبل الجيش السوري على خطوط إمداد المسلحين في المنطقة.

وأكدت المعلومات المتاحة أن وحدات الجيش السوري نجحت في صد الهجوم بشكل كامل، وتمكنت من القضاء على عدد كبير من المهاجمين، دون تغيير في الخريطة الاستراتيجية.

وبشكل متزامن وحدات من الجيش السوري نجحت في تفكيك هجوم مفاجئ وعنيف نفذته مجموعات من تنظيم “جبهة النصرة” على محور ريف حلب الغربي.

وبعد تصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوري والمهاجمين، استدعى الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة ونجح في السيطرة على الوضع الميداني بأكمله.

وتؤكد معلومات مقتل أكثر من 60 مسلحًا، وغالبيتهم من جنسيات آسيوية وعربية وأوزبكية وألبانية ، وأن الجيش نجح في إفشال الهجومين بشكل كامل، دون تغيير في السيطرة على جميع محاور المواجهة.

سبوتنيك