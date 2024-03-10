السوري أيهم أوسو يدخل التاريخ من بوابة الدوري الإسباني

أصبح اللاعب السوري، أيهم أوسو، أول لاعب يشارك كأساسي في مباراة بالدوري الإسباني، حسبما أعلن ناديه قادش عبر منصة “إكس”.

تمكن فريق قادش من تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد يوم السبت بنتيجة 2-0، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجّل المهاجم خوانمي هدفي قادش في الدقيقتين 24 و64.

تعتبر هذه الخسارة لأتلتيكو مدريد في وقت حساس، خاصة مع استعداده لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. غاب عن الفريق مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، ويبدو أن هناك شكوكًا حول مشاركته في المباراة القادمة بسبب الإصابة.

تأتي هذه الهزيمة بعد خروج أتلتيكو من كأس إسبانيا على يد أتلتيك بلباو.