بفوزه على تشرين.. الفتوة يحسم قمة الجولة 16 من الدوري السوري لكرة القدم

حسم نادي الفتوة قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السوري لكرة القدم على أرض ملعب الجلاء بدمشق، السبت، على حساب نظيره تشرين، وفاز عليه بهدفين لواحد.

وسجّل هدفي فريق “الآزوري” كل من يوسف الحموي وعبد الرحمن الحسين، فيما أحرز أيمن عكيل هدف فريق “البحارة” الوحيد.

وعزز نادي الفتوة صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد نادي تشرين عند النقطة 28 في المركز الرابع.

وكان حسم التعادل الإيجابي “كلاسيكو” سوريا، بين الكرامة وأهلي حلب، الجمعة، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ فريق الساحل نظيره حطين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، فرفع رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد فريق حطين. عند النقطة 29 في المركز الثاني.

وتغلب فريق الوحدة على الطليعة بنتيجة 3_0 في اللقاء الذي أقيم في ملعب الجلاء بدمشق، فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الطليعة عند 20 نقطة بالمركز السابع.

وفاز فريق الجيش على الحرية بثلاثة أهداف لهدفين، وأصبح رصيده فريق 23 نقطة في المركز السادس، فيما بقي الحرية بالمركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وحسم التعادل السلبي لقاء جبلة مع الوثبة، وأصبح رصيد جبلة 28 نقطة في المركز الثالث، والوثبة 19 نقطة في المركز التاسع.

يشار إلى أن الفتوة ابتعد بفوزه الأخير عن أقرب منافسيه بفارق 10 نقاط ليقترب أكثر من حسم لقب الدوري السوري لكرة القدم.