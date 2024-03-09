القبض على شخص ينتحل صفات أمنية ويسرق منازل المواطنين في اللاذقية

ألقى مركز الأمن الجنائي في منطقة اللاذقية القبض على شخص يقوم بانتحال صفات أمنية لممارسة السرقة، بحسب بيان لوزارة الداخلية على “فيسبوك”.

وبينت الوزارة أنه “من خلال المتابعة والمراقبة ورصد تحركات المذكور تمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة اللاذقية من إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب عدة سرقات ضمن مدينة اللاذقية منتحلاً صفات أمنية”.

وأوضحت الوزارة أنه “كان يحمل مسدس مزيف ويستغل معرفته المسبقة بمعلومات عن أصحاب المنازل التي سيدخلها بهذه الحجة وإيهامهم بوجود أشياء بحقهم بقصد بث الرعب والخوف لديهم كادعائه بوجود اعترافات بجـ.رائم مخـ.درات بحق أولاد بعض أصحاب المنازل أو معلومات حول وجود مواد مخدرة ضمن منازلهم أو التعامل بغير الليرة السورية وحيازة عملة مزورة”.

وتابعت الوزارة “ثم يقوم بتفتيش منازلهم وأخذ ما يشاهده من مصاغ ذهبي وأجهزة خليوية ومبالغ مالية كبيرة بحجة أنها مزورة، كما اعترف بسرقة مولدة كهربائية من منزل مواطن خارج القطر وبيع المصاغ الذهبي المسروق”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم استرداد المصاغ الذهبي والمولدة المذكورة ومبلغ مليوني ليرة سورية وعدد من الأجهزة الخليوية وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً”.

وكان ألقى فرع الأمن الجنائي في طرطوس القبض على شخصين قاما بانتحال صفة أمنية لسلب المواطنين في عدة أماكن، باستخدام مركبة نوع “جيب” بعمليات السلب، وقاموا باعتراض أحد الأشخاص وهو يقود مركبته بالقرب من جسر الباسل على أوتستراد طرطوس وسلبه مبلغ ستين مليون ليرة سورية وجوال نوع “آيفون” وخاتم ذهبي عيار21.

يذكر أنّ عدة حوادث سرقة وخطف حصلت من قبل أشخاص انتحلوا صفات أمنية، حيث أقدم عدة أشخاص، العام الماضي، على انتحال صفة دورية أمنية واختطاف صيدلي في أشرفية صحنايا ضمن ريف دمشق، مقابل دفع فدية مقدارها 180 مليون ليرة.