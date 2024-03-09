حادث مؤلم على المتحلق الجنوبي بمدينة دمشق

09-03-2024

حادث مؤلم على المتحلق الجنوبي بمدينة دمشق

أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة وأضرار مادية كبيرة إثر أصطدام شاحنة نوع (هيونداي) محملة بالتفاح بمركبتين الأولى نوع ميكروباص نقل ركاب والثانية نوع سوزوكي على المتحلق الجنوبي العقدة (11) بداية أوتستراد المتحلق الجنوبي من جهة السومرية.

توجهت دوريات من فرع مرور دمشق والدفاع المدني وتم نقل المصابين إلى مشفى المواساة، وبالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحادث هو أنفجار أحد إطارات الشاحنة ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة واصطدامها بالمركبتين والحواجز الاسمنتية ثم انقلابها، يتم الآن إزالة آثار الحادث من الاوتوستراد، والتحقيقات مازالت مستمرة.

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